Морпехи Черноморского флота провели учения в Крыму

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-28T10:54:38+03:00

Они совершил марш на полигон боевой подготовки

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В Крыму на полигоне «Опук» подразделения морской пехоты Черноморского флота провели учение по обороне побережья от высадки десанта условного противника.

Как рассказали в пресс-службе флота, сначала морпехов подняли по тревоге. После они направились в районе формирования колонн и совершил марш на полигон боевой подготовки.

После того, как они заняли плацдарм, начали готовиться к противодесантной обороне побережья.

- Военные организовали сторожевое охранение, оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями, - добавили в пресс-службе Черноморского флота.

Также морпехи провели занятия по огневой подготовке со стрельбой из штатного оружия и метанием гранат по различным мишенным позициям.

Всего в учении задействовано порядка 400 военнослужащих и около 60 единиц военной и БТР.

ИСТОЧНИК KP.RU