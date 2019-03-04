Пьяный евпаториец «пошутил» о бомбах в многоэтажке и супермаркете

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-04T10:00:47+03:00

Теперь ему грозит 5 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В Евпатории задержали 22-летнего парня, который два раза сообщил правоохранителям об угрозе взрыва. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Звонок поступил в полицию в ночь на 1 марта, мужчина рассказал о «возможном минировании одной из евпаторийских жилых многоэтажек».

А спустя еще час он сообщил о том, что в местном супермаркете тоже находится бомба.

- Полицейские наряды проверили здания и помещения, никаких предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было, - добавили в пресс-службе МВД РК.

После этого правоохранители установили личность подозреваемого. Он признался в содеянном. Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU