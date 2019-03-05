Двое севастопольцев продавали через соцсети поддельный алкоголь
Два жителя Севастополя производили, а после и продавали через социальные сети опасный алкоголь. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома РФ по городу, в отношении 34 и 36-летних местных жителей уже расследуется уголовное дело.
По предварительным данным, что двое приятелей вступили между собой в сговор для того, чтобы заработать денег на продаже фальсификата.
Напарников задержали после нескольких проверочных закупок.
Подозреваемые продавали алкоголь через социальные сети. Фото: пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Севастополю
- По их месту жительства, а также в гараже обнаружили спиртосодержащую жидкость. Всего - свыше 1 тонны суррогата, который мужчины продавали под видом водки и коньяка, - добавили в пресс-службе.
При этом информацию о продаже они размещали в социальных сетях.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU