2019-03-05T18:13:16+03:00
Происшествия

Двое севастопольцев продавали через соцсети поддельный алкоголь

У них нашли больше тонны суррогата
Александра КОРШУНОВА
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У них в гараже обнаружили спиртосодержащую жидкость. Фото: пресс-служба следственного управления Следкома РФ по СевастополюУ них в гараже обнаружили спиртосодержащую жидкость. Фото: пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Севастополю
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Два жителя Севастополя производили, а после и продавали через социальные сети опасный алкоголь. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома РФ по городу, в отношении 34 и 36-летних местных жителей уже расследуется уголовное дело.

По предварительным данным, что двое приятелей вступили между собой в сговор для того, чтобы заработать денег на продаже фальсификата.

Напарников задержали после нескольких проверочных закупок.

Подозреваемые продавали алкоголь через социальные сети. Фото: пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Севастополю

Подозреваемые продавали алкоголь через социальные сети. Фото: пресс-служба следственного управления Следкома РФ по Севастополю

- По их месту жительства, а также в гараже обнаружили спиртосодержащую жидкость. Всего - свыше 1 тонны суррогата, который мужчины продавали под видом водки и коньяка, - добавили в пресс-службе.

При этом информацию о продаже они размещали в социальных сетях.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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