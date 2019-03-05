2019-03-05T17:58:14+03:00
Общество

В Симферополе оштрафовали больше сотни водителей автобусов

Перевозчики не соблюдали правила дорожного движения
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Симферопольцы часто не могут уехать домой по вечерамСимферопольцы часто не могут уехать домой по вечерамФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Симферополе за десять дней оштрафовали 105 водителей автобусов. Их привлекли к административной ответственности.

- В ходе проведения профилактического мероприятия было осмотрено 238 единиц автобусов, из которых 24 - осуществляющих перевозку организованных групп детей, - сообщили в пресс-службе симферопольской Госавтоинспекции.

41 водитель нарушил правила перевозки людей к ответственности, 45 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования, еще восемь – за управление автобусом при наличии неисправностей, пять привлекли за нарушение правил остановки транспортных средств.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что к административной ответственности привлекли два должностных лица. Они выпустили автобусы для перевозки пассажиров без тахографов (контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое севастопольцев продавали через соцсети поддельный алкоголь
В ближайшие часы Симферополь накроет штормовой ветер
На Украине задержали 36 жителей Крыма по политическим мотивам
В Севастополь из Средиземного моря вернулся фрегат «Адмирал Макаров»
Названы даты дополнительных выходных дней в Крыму
В Керчь на дежурство поступили новые катера Росгвардии
8 марта женщины смогут бесплатно посетить «Херсонес Таврический»
Крымскую «Массандру» хотят продать в 2020 году
В Крыму планируют увеличить штрафы за фальсификат
На балконе ялтинской многоэтажки загорелся мусор
Крымским студентам выплатят по 250 тысяч рублей за работу в селе
В Крыму поймали похитителей сейфов
Погода в Крыму на 5 марта: без осадков и тепло до +13
Керчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство двух женщин
В программу ФЦП хотят включить проект по поставке воды на север Крыма
На въезде в Симферополь восстановили стелу с пчелой
На Ай-Петри легковушка с 8-летним ребенком увязла в снегу
15 тысяч севастопольцев посетили выставку военной техники из Сирии
На пожаре в Черноморском районе погиб человек
Крымчанин может предстать перед судом за незаконный вылов ценной рыбы
В Сакском районе полыхал камыш
Пьяный евпаториец «пошутил» о бомбах в многоэтажке и супермаркете
Погода в Крыму на 4 марта: до +10 и облачно
В Симферополе 4 марта отключат свет на 7 улицах
Житель Симферополя украл бетономешалку