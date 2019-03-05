В Симферополе оштрафовали больше сотни водителей автобусов

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-05T17:58:14+03:00

Симферопольцы часто не могут уехать домой по вечерам Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Симферополе за десять дней оштрафовали 105 водителей автобусов. Их привлекли к административной ответственности.

- В ходе проведения профилактического мероприятия было осмотрено 238 единиц автобусов, из которых 24 - осуществляющих перевозку организованных групп детей, - сообщили в пресс-службе симферопольской Госавтоинспекции.

41 водитель нарушил правила перевозки людей к ответственности, 45 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования, еще восемь – за управление автобусом при наличии неисправностей, пять привлекли за нарушение правил остановки транспортных средств.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что к административной ответственности привлекли два должностных лица. Они выпустили автобусы для перевозки пассажиров без тахографов (контрольное устройство, предназначенное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа).

ИСТОЧНИК KP.RU