Жене организатора блокады Крыма московский суд «простил» долг в миллиард рублей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-05T18:46:29+03:00

Ее кредитором был "Сбербанк" Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ислямову освободили от всех обязательств

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В Москве Арбитражный суд завершил банкротство жены организатора блокады Крыма Эльвиры Ислямовой. Ее полностью освободили от обязательств перед кредиторами, то есть перед «Сбербанком», которому она задолжала почти 1,2 миллиарда рублей.

- Освободить Ислямову Эльвиру Мамедиевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации его имущества, - указано в определении суда.

При этом, как пишет «РИА Новости» имущество должника оценили примерно в 110 миллионов рублей.

Когда Ислямову признали банкротом в 2016 году, представитель управляющего заявил, что у нее не нашли ни транспортных средств, ни недвижимости.

Также указано, что определение суда может быть обжаловано в течение десяти дней.

Напомним, Ленур Ислямов был одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU