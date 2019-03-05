Жене организатора блокады Крыма московский суд «простил» долг в миллиард рублей
В Москве Арбитражный суд завершил банкротство жены организатора блокады Крыма Эльвиры Ислямовой. Ее полностью освободили от обязательств перед кредиторами, то есть перед «Сбербанком», которому она задолжала почти 1,2 миллиарда рублей.
- Освободить Ислямову Эльвиру Мамедиевну от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации его имущества, - указано в определении суда.
При этом, как пишет «РИА Новости» имущество должника оценили примерно в 110 миллионов рублей.
Когда Ислямову признали банкротом в 2016 году, представитель управляющего заявил, что у нее не нашли ни транспортных средств, ни недвижимости.
Также указано, что определение суда может быть обжаловано в течение десяти дней.
Напомним, Ленур Ислямов был одним из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU