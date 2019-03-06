Ялта попала в рейтинг лучших городов мира для путешествий на 8 Марта

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-06T10:03:05+03:00

В прошлом году в Крыму отдыхали гости из 132 стран мира. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Ялта оказалась одним из самых популярным городов в мире для празднования 8 Марта.

- В десятку лучших городов для путешествий на 8 Марта по России и за рубеж вошли Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

За Ялту как лучший город проголосовали 4% голосов туристов, за Санкт-Петербург - 22% голосов, за Париж - 18%, за Сочи - 10%, за Рим - 9%, за Москву и Ярославль, столицу «Золотого кольца России» - по 6%, за столицу Белоруссии, Минск и чешскую столицу Прагу - по 5%.

Напомним, в прошлом году в Крыму отдыхали гости из 132 стран мира.

- Откуда только к нам не приезжали: Австралия, Новая Зеландия, Европа вся целиком, - Большинство иностранцев приезжает на лечение. Никакие станции и предостережения не срабатывают, - отметил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В этом году в Крыму рассчитывают принять 7 миллионов туристов. Шансы на это большие. Новогодние праздники, например, на полуострове отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU