2019-03-06T11:28:24+03:00
Общество

Для Симферополя закупят 100 новых автобусов

Модель разработают специально для крымской столицы
Александра КОРШУНОВА
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С 1 июля вступает в силу новый закон в отношении транспортаС 1 июля вступает в силу новый закон в отношении транспортаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Для Симферополя в 2019 году закупят 100 новых автобусов. Эту модель разработают специально для крымской столицы. Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

- У нас больших автобусов уже достаточно, мы сейчас договорились с тем же предприятием на счет средних и маленьких. Нам в «Горавтотранс» нужны именно такие, - отметила глава.

Она рассказала, что некоторые частные предприятия отказались от перезвозки. Теперь эти маршруты нужно оптимизировать и менять.

- С 1 июля вступает в силу новый закон в отношении транспорта и как он должен быть оборудован. Подвижной состав у частных перевозчиков не соответствует. Если этот транспорт оборудовать по требованиям закона, то проще отказаться от этой затеи, это не выгодно, отметила Маленко.

При этом, если частные перевозчики не будут соответствовать требованиям, то их будут снимать с маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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