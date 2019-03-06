2019-03-06T17:15:55+03:00
Общество

Крым потратит 700 миллионов рублей на новую сельхозтехнику

За эти деньги купят и оборудование
Александра КОРШУНОВА
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Крым потратит 700 миллионов рублей на покупку 105 единиц новой сельхозтехники и оборудования. Как сообщил профильный министр республики Андрей Рюмшин, прогнозируемая субсидия, которую могут выделить крымским заводам в 2019 году - 12,8 миллиона рублей.

- В Крыму на сегодня в наличии 20 тысяч сельскохозяйственной техники. Из них 5 тысяч - тракторов, 1,3 тысячи - зерноуборочных комбайнов, - дополнил Рюмшин.

Также он рассказал, что в этот перечень входят культиваторы, сеялки и кормоуборочные комбайны.

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В 2018 году в Крыму собрали рекордный урожай яблок и винограда: 76 тысяч и 52 тысячи тонн. По сравнению с 2017 годом, яблок удалось собрать на 30 тысяч тонн больше. Андрей Рюмшин отметил, что такому богатому урожаю поспособствовали погодные условия и развитие садоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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