У симферопольских стихийщиков изъяли 104 килограмма рыбы

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-06T18:06:02+03:00

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В Симферополе прошел рейд по пресечению незаконной торговли. Правоохранители представители других ведомств инспектировали Москольцо и Куйбышевский рынок. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, в результате они изъяли 104 килограмма рыбы и почти 5 литров молочной продукции.

Весь этот товар уничтожат как некачественный.

В отношении виновных составили 9 административных протоколов.

При этом начальник управления по мониторингу и пресечению незаконной торговли и оказания услуг департамента АТК Максим Вотчель рассказал, что некоторые продавцы пытались просто выбросить свой товар на клумбу или затоптать ногами.

В Госкомитете по ветеринарии жителей предупредили, что рыба, которая не прошла проверку, может быть опасна.

- Употребив в пищу такой продукт, высока вероятность заболеть описторхозом, дифиллоботриозом и ботулизмом. Уровень смертности при ботулизме составляет 40 %, - отметила начальник управления ветеринарии в Симферополе Госкомитета по ветеринарии Крыма Надежда Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU