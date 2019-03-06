2019-03-06T20:03:44+03:00
Общество

Крымские налоговики ищут через интернет самозанятых, которые не платят взносы в бюджет

Они тоже должны сдавать декларацию
Анастасия ЖУКОВА
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Крымские налоговики мониторят интернет-ресурсы и печатные СМИ, выискивая объявления о предоставлении различных услуг - репетиторов, массажистов, ведущих для торжеств, парикмахеров и мастеров по ремонту или пошиву одежды. Таким образом специалисты надеются вывести самозанятых из тени.

- Составляется реестр лиц, который в дальнейшем сопоставляется с информационными базами данных налоговых органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем, кого в этих базах нет, разъясняют нюансы налогового законодательства как по телефону, так и во время личных обращений в налоговую.

Так, самозанятые мастера, будь то парикмахеры или швеи, тоже должны предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ для физических лиц не позднее 30 апреля 2019 года.

Если не предоставить документ, то нарушитель заплатит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от указанной суммы налога (пункт 1 статьи 119 НК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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