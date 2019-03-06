2019-03-06T20:17:56+03:00
Общество

Крым начал подавать излишки электроэнергии на Кубань

Завершились испытания второго блока Таврической ТЭС
Анастасия ЖУКОВА
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У пережившего блэкаут Крыма теперь света с избыткомУ пережившего блэкаут Крыма теперь света с избыткомФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крым начал передавать избыток собственной электроэнергии в Краснодарский край. Это стало возможным после ввода второго блока Таврической ТЭС. Специалисты завершили его комплексные испытания, блок проработал в течение 72 часов непрерывно с номинальной нагрузкой.

- В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, Крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности, - рассказали в пресс-службе Министерства топлива и энергетики РФ. - Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления.

Специалисты Единой энергосистемы России отчитались, что во время испытаний крымская энергосистема работала без сбоев, все потребители получали свет.

Как сообщалось, крымскую энергосистему практически создали заново. В советский период полуостров получал электроэнергию из Украины, но после Крымской весны поставки прекратились.

Новые Таврическая и Балаклавская ПГУ-ТЭС, а также энергомост Крым - Кубань построены в рамках ФЦП. В итоге полуостров получит почти 2,5 тысяч МВт мощности в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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