2019-03-07T17:17:32+03:00
Общество

В Севастополе к 8 марта установили 7-метровую фотозону

Находится она на Приморском бульваре
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: sev.gov.ruФото: sev.gov.ru
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В Севастополе к Международному женскому дню установили яркую фотозону. От желающих сделать снимки на фоне новой инсталляции «8 марта» нет отбоя. Расположена она на смотровой площадке Приморского бульвара возле «Моста влюбленных».

- Высота конструкции 1,3 метра, длиной 7 метров, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - Инсталляция подсвечивается в вечернее время.

К вечеру 7 марта рядом с первой композицией будет установлена еще одна фотозона «Цветы», высотой 2,5 м и длиной 3,8 м.

- Фасад фотозоны также изготовлен из композитного материала белого глянцевого цвета с изображениями цветов. На фасаде размещены объемные бутоны цветов, изготовленные из прочного полимерного материала. Бутоны цветов подсвечены изнутри мягким рассеянным светом, - отметили в пресс-службе.

Перед фасадом размещены 2 букета ростовых цветов высотой около 1,6 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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