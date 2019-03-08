Французы хотят открыть в Крыму швейную фабрику

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-08T09:28:20+03:00

Дизайнера пришлют из Европы, а швей наберут на полуострове

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Французские бизнесмены хотят запустить в Крыму швейную фабрику.

- Дизайнер будущей продукции приедет в Крым из Франции, а вот швеи и закройщики будут привлекаться из крымчан. По вопросу подбора кадров гости посетили Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел, а также Крымский инженерно-педагогический университет, - рассказали в пресс-службе Министерства экономического развития Республики Крым.

Предприниматели встретились с вице-премьером Крыма Ириной Кивико, которая проконсультировала гостей по поводу финансовых возможностей для бизнеса в регионе, рассказала о нормах законодательства, подходящих организационно-правовых формах предприятия.

Европейские гости планируют познакомиться с действующими швейными производствами Симферополя и Керчи, чтобы обменяться опытом и обсудить возможное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU