Крымские спасатели вытащили из реки лошадь

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-10T11:19:16+03:00

Животное свалилось в воду недалеко от трассы "Таврида" [фото]

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Крымские спасатели помогли лошади выбраться из реки.

Четвероногое упало в реку Карасевка в районе трассы "Таврида", выбраться самостоятельно у лошади не получалось. Очевидцы сообщили об инциденте в «КРЫМ-СПАС», и к месту происшествия направилась дежурная смена в составе трех человек.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства посредством такелажного инструмента и лебедки оперативно извлекли лошадь из реки, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К счастью, животное не пострадало, но было сильно напугано.

В ведомстве отмечают, что спасение животных находится вне компетенции «КРЫМ-СПАС», однако сотрудники часто откликаются на подобные вызовы и помогают вызволять братьев наших меньших.

ИСТОЧНИК KP.RU