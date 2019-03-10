Крымские спасатели вытащили из реки лошадь
Крымские спасатели помогли лошади выбраться из реки.
Четвероногое упало в реку Карасевка в районе трассы "Таврида", выбраться самостоятельно у лошади не получалось. Очевидцы сообщили об инциденте в «КРЫМ-СПАС», и к месту происшествия направилась дежурная смена в составе трех человек.
- Сотрудники чрезвычайного ведомства посредством такелажного инструмента и лебедки оперативно извлекли лошадь из реки, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
К счастью, животное не пострадало, но было сильно напугано.
В ведомстве отмечают, что спасение животных находится вне компетенции «КРЫМ-СПАС», однако сотрудники часто откликаются на подобные вызовы и помогают вызволять братьев наших меньших.
ИСТОЧНИК KP.RU