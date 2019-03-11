Симферополь попал в пятерку популярных городов для бюджетного отдыха

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-11T12:08:27+03:00

В рейтинг попали города, где аренда жилья будет стоить не дороже 2 тысяч рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

На проживание в крымской столице гости потратят в среднем 1,3 тысячи рублей в сутки

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Симферополя попал в рейтинг самых популярных и недорогих городов России, где можно провести время весной.

ТОП-10 составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. В рейтинг попали города, где аренда жилья будет стоить не дороже 2 тысяч рублей в сутки.

- В первую десятку бюджетных направлений вошли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Симферополь, Тверь, Барнаул, Тула, Тюмень и Новосибирск, - уточнили аналитики.

По их данным, этой весной туристы бронируют бюджетные поездки по стране на период от 1,5 до 5 суток и тратят на проживание в гостинице от 1,1 до 1,8 тысяч рублей в сутки. В крымской столице жилье в среднем стоит 1,3 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего проживание обойдется в Барнауле (1,1 тысяча рублей). Самые длительные бюджетные путешествия бронируют в Калининград (5 суток).

ИСТОЧНИК KP.RU