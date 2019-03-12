В Керчи легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-12T11:11:29+03:00

Водителя доставали из авто с помощью специнструмента

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Ночью 12 марта в Керчи на улице Чкалова произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки «Mazda 3». Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК, на место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

Водитель оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента провели деблокацию пострадавшего и "отсоединили клеммы аккумулятора автомобиля от бортовой сети".

- 33-летнего мужчину передали спасателям "скорой помощи". Его доставили в городскую больницу Керчи №1, - добавили в пресс-службе.

А до этого, 11 марта, в Керчи, на улице Орджоникидзе, загорелись "Жигули". Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метров.

К счастью, водитель успел самостоятельно покинуть авто и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU