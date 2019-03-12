За неделю в Крым из Украины хотели ввезти 164 килограмма бананов, яблок и апельсинов

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-12T15:14:43+03:00

Подкарантинные продукты везли в ручной клади и в багажниках авто

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За неделю, с 4 по 11 марта, в Крым из Украины 39 раз пытались провезти продукты растительного происхождения в ручной клади. Среди них бананы, яблоки, апельсины и ананасы весом в 164 килограмма, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь.

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора выявили, что провозили запрещенные продукты в основном в ручной клади, но также и в багажнике автомобилей через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

В пресс-службе ведомства уточнили, что с начала 2019 года на Украину вернули 1 452 килограмм, 19 штук и 120 пакетов подкарантинной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU