За неделю в Крым из Украины хотели ввезти 164 килограмма бананов, яблок и апельсинов
За неделю, с 4 по 11 марта, в Крым из Украины 39 раз пытались провезти продукты растительного происхождения в ручной клади. Среди них бананы, яблоки, апельсины и ананасы весом в 164 килограмма, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополь.
Специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора выявили, что провозили запрещенные продукты в основном в ручной клади, но также и в багажнике автомобилей через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».
В пресс-службе ведомства уточнили, что с начала 2019 года на Украину вернули 1 452 килограмм, 19 штук и 120 пакетов подкарантинной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU