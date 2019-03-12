В Саках задержали молодых парней: Их подозревают в сбыте «соли»
В Саках правоохранители задержали двух молодых парней. Их подозревают в сбыте «кристаллов соли». Подозреваемые еще не успели «заложить» 12 пакетиков в тайники, сообщили в пресс-службе МВД РК.
Парней, 18 и 20 лет, полицейские задержали с поличным. У них при себе нашли порошкообразное вещество голубого и белого цвета. Они объяснили, что распространяли его с целью заработка.
- В рюкзаке одного из парней нашли металлическую ложку с остатками земли на ней и моток синей изоленты. Со слов подозреваемого, эти предметы он применял в процессе оборудования в земле «тайника» с наркотиками, - отметили в МВД.
Также у них изъяли мобильные телефоны, в них могут храниться фотографии мест «закладок». Средства связи передадут для экспертизы.
В Саках с поличным задержаны подозреваемые в сбыте кристаллов соли .В Саках правоохранители задержали двух молодых парней. Их подозревают в сбыте кристаллов соли . Видео: пресс-служба МВД РК
Кроме того, специалисты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком N –метилэфидроном, так называемой «солью».
В отношении молоды людей возбудили уголовное дело, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU