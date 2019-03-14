Погода в Крыму на 14 марта: днем до +13, без осадков
В Крыму 14 марта будет сухо, но пасмурно. Такая погода продержится до конца недели.
- Температура воздуха ночью составит 1-6 мороза, на побережье 1-5 тепла; днем 8-13 тепла, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и окружающей среды. - Северо-восточный ветер будет умеренным.
В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +8…+10.
В Ялте еще теплее, днем до +12, но ветрено. Порывы северо-восточного ветра днем будут достигать 15 метров в секунду. Никаких дождей.
В Керчи 14 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +7…+9.
ИСТОЧНИК KP.RU
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