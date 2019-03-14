18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ
Жители и гости города-героя Севастополя 18 марта смогут посетить корабли Черноморского флота.
На причале Морского вокзала расположатся фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и два больших десантных корабля «Цезарь Куников» и «Азов».
Кроме того, в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – Твой выбор!» на площади Нахимова развернут выставку вооружения и военной техники. В частности, в экспозиции - элементы экипировки специальных подразделений. Также будет работать полевая кухня, передает пресс-служба ЧФ РФ.
Все желающие смогут увидеть показательные выступления военнослужащих флота и посетить мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту. Именно там можно получить всю информацию о службе на ЧФ.
Посетителей выставки будут развлекать творческие коллективы Севастополя и Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU