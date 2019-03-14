2019-03-14T10:30:11+03:00
Общество

18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ

А на площади Нахимова выставят военную технику
Анастасия ЖУКОВА
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Жители и гости города-героя Севастополя 18 марта смогут посетить корабли Черноморского флота.

На причале Морского вокзала расположатся фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и два больших десантных корабля «Цезарь Куников» и «Азов».

Кроме того, в рамках акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах – Твой выбор!» на площади Нахимова развернут выставку вооружения и военной техники. В частности, в экспозиции - элементы экипировки специальных подразделений. Также будет работать полевая кухня, передает пресс-служба ЧФ РФ.

Все желающие смогут увидеть показательные выступления военнослужащих флота и посетить мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту. Именно там можно получить всю информацию о службе на ЧФ.

Посетителей выставки будут развлекать творческие коллективы Севастополя и Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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