90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-14T16:29:33+03:00

Большинство опрошенных рассказали, что это положительно сказалось на их жизни

Изменить размер текста: A A

Большинство жителей Крыма (93%) рады воссоединению полуострова с Российской Федерацией. Такие данные составил ВЦОМ на основе изучения общественного мнения.

При этом 72% участников опроса отметили, что Крымская весна положительно сказалась и на их жизни и семьях.

Крымчане отметили, что при России улучшилась жизнь и материальное положение - 30%. Еще 20% это обеспечило мир на территории Крым. А для каждого десятого опрошенного осуществилась мечта жить в России.

- При этом 7% респондентов считают, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни. Чаще всего люди называли рост цен - 10%, еще 7% жалуются на потерю связи с родственниками, по 6% - на низкие зарплаты и бюрократию, - добавили в пресс-службе.

О том, что воссоединение России и Крыма никак не сказалось на их жизни, говорят 15% жителей Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU