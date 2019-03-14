В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-14T20:14:36+03:00

Цена вырастет с 13 до 17 рублей

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В Крыму определились с датой повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

- С 1 апреля проезд в городских автобусах в Алуште, Симферополе, Джанкое, Феодосии, Керчи (кроме автобусов «Керчьгортранс», осуществляющих перевозки по индивидуальному тарифу в размере 15 рублей), Ялте и Евпатории будет стоить 17 рублей, в Саках, Судаке и Бахчисарае – 15 рублей, - сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

Сейчас в Симферополе, Керчи, Алуште, Джанкое, Феодосии, Ялте и Евпатории проезд стоит 13 рублей, в Саках, Судаке - 11 рублей, в Бахчисарае - 12 рублей.

Для сравнения: проезд в троллейбусе в Симферополе и Ялте сейчас стоит 14 рублей, в Керчи - 16 рублей.

Напомним, с января проезд подорожал в Севастополе. При оплате наличными, билет на троллейбус стоит 19 рублей, на автобус - 20 рублей, на катер - 24 рубля, на паром - 30 рублей.

Пользуясь единой транспортной картой, можно сэкономить. В троллейбусе проезд в таком случае стоит 16 рублей, в автобусе - 17 рублей, на катере и пароме - 22 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU