В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю задержали мошенника, который выдавал себя за сотрудника несуществующего подразделения органов безопасности и похитил у местной жительницы 123 000 рублей.
- Мужчина заверил крымчанку в том, что, пользуясь своим авторитетом и связями, за материальное вознаграждение может оказать содействие в перерегистрации в Госкомрегистре РК принадлежащего ей недвижимого имущества, - уточнили в пресс-службе ФСБ.
Мошенник показал потерпевшей удостоверение сотрудника «Антикоррупционного бюро Республики Крым» и сказал, что оно является структурным подразделением ФСБ России.
Для начала фальшивый сотрудник служб безопасности попросил 33 тысячи рублей, а через несколько дней попросил еще 90 тысяч.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU