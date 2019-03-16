2019-03-16T09:09:33+03:00
Общество

Тепло, но местами дождливо: Погода в Крыму на 16 марта

Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 20 м/с
Степан ОСТИНОВ
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В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером возможен дождь.В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером возможен дождь.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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В Крыму 16 марта днем местами ожидают небольшой дождь — погода будет изменчива. Ветер юго-западный 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +8…+13.

В Симферополе ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Воздух ночью прогреется ночью -1…+1, днем +9…+11.

- В Севастополе переменная облачность, без осадков, вечером возможен дождь. Ветер ночью западный 6-11 м/с, днем юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +9…+11, - сообщает крымский гидрометцентр.

На ЮБК днем прогнозируют небольшой дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Термометр покажет ночью +3…+5, днем +10…+12.

В Керчи 16 марта во второй половине дня местами дождь, а ночью и утром туман. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10…+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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