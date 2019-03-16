Французская делегация посетила винзавод «Массандра»

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-16T18:33:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Французская делегация, прибывшая в Крым на празднование пятилетия воссоединения полуострова с Россией, посетила винодельческий завод «Массандра» - гости осмотрели легендарные подвалы, продегустировали вино и остались под впечатлением от увиденного.

- Я второй раз посещаю ваши винные погреба и каждый раз восхищаюсь теплым приемом, приятно видеть, что история «Массандры» сохраняется. Мне очень интересны ваши вина, и классические, которые меня просто покорили, и новые. У вас огромный потенциал. Я хочу еще раз вернуться сюда, узнать еще больше. Очень бы хотелось принять участие в сборе урожая, - рассказал мэр Бриен-ле-Шато Николя Дьюик.

Французы осмотрели легендарную коллекцию «Массандры» - дольше всего они остановились у ниши со старейшим вином - Хересом-де-ла-Фронтера 1775 года и собранием первых массандровских вин.

Напомним, делегация из 11 французских политиков прибыла на полуостров 13 марта для участия в праздновании 5-й годовщины Крымской весны. В программе визита - участие в праздничных мероприятиях по случаю годовщины крымского референдума о воссоединении с РФ, встречи с руководителями полуострова, членами молодежного парламента РК при Госсовете Крыма, пресс-конференция для журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU