2019-03-18T18:39:01+03:00
Общество

Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты

Он отметил, что санкции - не основная причина
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".

- Это серьезный вопрос социально-экономического положения людей, которые здесь живут. Да, хороший климат, конечно. Но существуют и другие немаловажные вещи, в том числе, и цены на продукты питания. Они в Крыму достаточно приличные, - сказал глава государства.

При это Путин отметил, что в Крыму гречка дешевле на 20%, чем в Краснодарском крае, а цена на мясо примерно одинаковая.

- Но молочка на полуострове намного дороже. Это связано совсем не с санкциями, а с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму. Если виноградарство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень. Это ведет к тому, что есть транспортные издержки, во-вторых, включается сеть поставщиков, они наворачивают цены и на этом зарабатывают, - добавил президент.

По его словам, цены будут урегулированы после того, как запустится железнодорожная часть Крымского моста. Кроме того, есть план развития сельского хозяйства на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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