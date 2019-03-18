2019-03-18T23:17:03+03:00
Общество

Лада Дэнс и фейерверк: Как в Евпатории отпраздновали пятилетие Крымской весны

Певица пообещала возвращаться на полуостров чаще
София ЯКУБОВА
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Певице понравился полуостровПевице понравился полуостровФото: София ЯКУБОВА
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На Театральной площади Евпатории прошли народные гуляния с шашлыками и пловом. Вечером горожане и гости города побывали на праздничном концерте. На главной сцене выступили творческие коллективы города, а также артисты из городов-побратимов. Это известная певица Рада Рай и вокалист Юрий Сорокин, народный вокальный коллектив «Ретро плюс» из Гжели, народный вокальный ансамбль «Любава» из Алексина, кавер-группа «Поющие» (пгт. Пойковский) и другие.

Лада Дэнс фотографировалась с евпаторийцами Фото: София ЯКУБОВА

Лада Дэнс фотографировалась с евпаторийцамиФото: София ЯКУБОВА

Фото: София ЯКУБОВА

- Я хочу на море, в Крыму мне нравится все!!! Буду приезжать сюда чаще! - заверила "КП-Крым" Лада Дэнс.

В 20.00 небо над площадью озарил яркий фейерверк. Затем всех желающих ждала дискотека с проектом Hubba & Morse (Тюмень) – участником Топ 100 «Dj House Russia»

Театральную площадь озарил фейерверк Фото: София ЯКУБОВА

Театральную площадь озарил фейерверкФото: София ЯКУБОВА

Фото: София ЯКУБОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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