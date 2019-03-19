Случай бешенства животного зафиксировали в Симферополе

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-19T14:22:59+03:00

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В Симферополе на территории частного дома по улице Казанской у животного установили диагноз «бешенство». Как сообщила начальник управления в крымском столице Госкомитета РК Надежда Бойко, неблагополучный пункт - территория, ограниченная пересечением улиц Павленко, Карла Маркса, Толстого, Казанской, Крейзера и Хацко.

Что касается угрожаемой зоны - это пересечение улиц Долгоруковская, Толстого, Гоголя, Спера и бульвар Ленина.

Она обратила особое внимание на то, что владельцы должны срочно привить своих домашних животных от бешенства.

Для проведения этой процедуры можно обратиться по адресу: Симферополь, улица Жени Дерюгиной, 5а.

И по телефонам: 51-37-22, +7(978)935-50-97

- Вакцинации подлежат все животные без исключения, не зависимо от того, выходят они на улицу или нет, - подчеркнула Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU