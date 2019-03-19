Руководству одного из детсадов Симферополя может грозить уголовная ответственность: Детей зачисляли вне очереди

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-19T18:26:25+03:00

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В Симферополе прокуратура Крыма обнаружила нарушения при зачислении ребят в детский сад №13 «Ромашка». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, это делалось в обход установленной очереди и, в ущерб другим детям.

- Выявлены факты зачисления воспитанников в дошкольное учреждение в нарушение установленного порядка, без наличия путевок-направлений, - добавили в пресс-службе.

Материалы для проверки направили в следственный орган «для организации уголовного преследования».

После приняли решение о возбуждении уголовного дела, теперь должностным лицам может грозить крупный штраф или арест до 6 месяцев.

На данный момент ход расследование контролирует прокуратура района

Кстати, в ведомстве напомнили, что уже возбуждены уголовные дела после незаконного зачисления детей в детсады «Добрынюшка» в Симферополе и «Земляничка» в Белогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU