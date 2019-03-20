Пограничники задержали крымчанина, перевозившего трех краснокнижных рыб

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-20T12:03:59+03:00

У него в машине нашли две севрюги и белугу

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В Крыму задержали водителя, который нелегально перевозил трех краснокнижных рыб семейства осетровых общим весом 25 килограмм.

Нарушителя обнаружили пограничники совместно с инспекторами ОГИБДД МО МВД «Сакский», сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

54-летний водитель Volkswagen спрятал в машине три рыбы. При исследовании выяснилось, что это одна белуга и две севрюги. Рыбы занесены в Красную книгу РФ и охраняются международными договорами РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя. По части 1 статьи 258.1 УК РФ за незаконную добычу и перевозку водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU