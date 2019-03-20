2019-03-20T13:12:13+03:00
Общество

Замминистра ЖКХ Крыма подал в отставку

Денис Галахов написал заявление «по собственному»
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Галахов занимал эту должность и июля 2018 года. Фото: Facebook Дениса ГалаховаГалахов занимал эту должность и июля 2018 года. Фото: Facebook Дениса Галахова
Изменить размер текста:

Заместитель министра ЖКХ Республики Крым Денис Галахов подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Постановляю: освободить Галахова Дениса Александровича от должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению, - указано в документе.

СПРАВКА «КП»

Денис Галахов родом из города Куйбышев. У него два высших образования: инженер по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы» и менеджер.

Занимал должность замминистра ЖКХ Крыма с 31 июля 2018 года. До этого работал генеральным директором «Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра». До переезда на полуостров работал в Самарской области в должности инженера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Севастопольскому предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу поддельных вещей марок Nike и Adidas
В Симферополе хотят провести реконструкцию площади Ленина
Пограничники задержали крымчанина, перевозившего трех краснокнижных рыб
Частные перевозчики Симферополя могут лишиться работы за невыход на маршруты 18 марта
В Симферополе отремонтируют пешеходные мостики через реку Салгир
Прокуратура изъяла из школ и детского сада на ЮБК 80 кило сомнительных продуктов
Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей
Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков
Руководству одного из детсадов Симферополя может грозить уголовная ответственность: Детей зачисляли вне очереди
30 тысяч симферопольцев посетили концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией
Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек
Симферополь переполошил громкий хлопок
Случай бешенства животного зафиксировали в Симферополе
В Гагаринском парке Симферополя высадили «розовых фламинго»
В Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии
42-летняя мошенница «нагрела» четырех жителей Ялты на 3,5 миллиона рублей
В Керчи продавец меда украла у пенсионера 170 тысяч рублей
В Симферополе на привокзальной площади задержали наркодилера
Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17
Лада Дэнс и фейерверк: Как в Евпатории отпраздновали пятилетие Крымской весны
Часть Симферополя 19 марта останется без света
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен водой
Сбитая девушка упала в глубокий в овраг, а пьяный водитель уехал: В Ялте поймали виновника ДТП
Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ