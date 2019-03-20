Замминистра ЖКХ Крыма подал в отставку
Заместитель министра ЖКХ Республики Крым Денис Галахов подал в отставку. Он написал заявление по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
- Постановляю: освободить Галахова Дениса Александровича от должности заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым по собственной инициативе согласно поданному заявлению, - указано в документе.
СПРАВКА «КП»
Денис Галахов родом из города Куйбышев. У него два высших образования: инженер по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы» и менеджер.
Занимал должность замминистра ЖКХ Крыма с 31 июля 2018 года. До этого работал генеральным директором «Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра». До переезда на полуостров работал в Самарской области в должности инженера.
ИСТОЧНИК KP.RU