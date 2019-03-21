2019-03-21T11:23:15+03:00
Звезды

В честь Народного артиста СССР Василия Ланового в Никитском ботсаду назвали хризантему

После воссоединения Крыма с Россией, он часто посещает полуостров
Александра КОРШУНОВА
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Концерт прошел в среду, 20 марта. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай НосковКонцерт прошел в среду, 20 марта. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай Носков
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В среду, 20 марта, в Никитском ботаническом саду выступил народный артист СССР Василий Лановой. В концертной программе «Слово и Музыка» также приняли участие народная артистка Крыма Ирина Купченко и заслуженный артист Крыма Константин Фролов.

В концертной программе также участвовал заслуженный артист Крыма Николай Фролов. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай Носков

В концертной программе также участвовал заслуженный артист Крыма Николай Фролов. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай Носков

Кстати, в знак великой признательности, уважения и любви директор ботсада Юрий Плугарь вручил Лановому сертификат на хризантему, которую назвали в честь Народного артиста.

Около половины фильмов с участием Ланового снимались в Крыму. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай Носков

Около половины фильмов с участием Ланового снимались в Крыму. Фото: пресс-служба Никитского ботсада/Николай Носков

Сам артист отметил, что Крым стал для него второй Родиной. Ведь около половины фильмов с его участием снимались именно тут.

- Когда Крым стал украинским - я перестал сюда приезжать. Так что вновь довелось побродить по тропинкам Никитского сада только после Крымской весны. И каждый раз делаю я это на столь чудной земле с великой радостью. Тем более, что весна - мое любимое время! И Никитский сад - это просто рай. Здесь такая красота, что даже лица людей меняются - их глаза, их внутренний мир, - добавил Лановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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