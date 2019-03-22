В Симферопольском районе построят систему обеззараживания воды на Партизанском водохранилище

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-22T20:01:31+03:00

Она будет работать с безопасным веществом

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В Симферопольском районе, в селе Приятное Свидание, построят электролизную установку. Это новая система обеззараживания на Партизанских водоочистных сооружениях.

Как сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК, заказчиком работ выступило предприятие «Вода Крыма». Стоимость контракта составила почти 101 миллиона рублей.

- На сегодняшний день для обеззараживания воды из Партизанского водохранилища используется жидкий хлор. Это опасное вещество, требующее усиленных мер и особых условий при хранении и транспортировке, - добавил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.

Он отметил, что новая установка будет работать с поваренной солью, с безопасным веществом.

Подрядчик выполняет все работы по графику. Уже построено здание электролизной, проложены наружные сети водоснабжения и водоотведения.

А рабочие проводят внутреннюю отделку здания, монтаж технологического оборудования, прокладку наружных электрических сетей и трансформаторной подстанции.

- Окончание работ согласно условиям контракта - 30 сентября текущего года, - отметили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU