В Симферопольском районе построят систему обеззараживания воды на Партизанском водохранилище
В Симферопольском районе, в селе Приятное Свидание, построят электролизную установку. Это новая система обеззараживания на Партизанских водоочистных сооружениях.
Как сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК, заказчиком работ выступило предприятие «Вода Крыма». Стоимость контракта составила почти 101 миллиона рублей.
- На сегодняшний день для обеззараживания воды из Партизанского водохранилища используется жидкий хлор. Это опасное вещество, требующее усиленных мер и особых условий при хранении и транспортировке, - добавил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.
Он отметил, что новая установка будет работать с поваренной солью, с безопасным веществом.
Подрядчик выполняет все работы по графику. Уже построено здание электролизной, проложены наружные сети водоснабжения и водоотведения.
А рабочие проводят внутреннюю отделку здания, монтаж технологического оборудования, прокладку наружных электрических сетей и трансформаторной подстанции.
- Окончание работ согласно условиям контракта - 30 сентября текущего года, - отметили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU