Украинец по поддельному паспорту попытался проехать в Крым
Пограничники задержали украинца, который попытался проникнуть в Крым по поддельному паспорту. Мужчина ехал на автобусе, который следовал по маршруту «Киев-Симферополь».
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, он изготовил документ собственноручно. Который он хотел использовать для получения российского гражданства.
Сообщается, что в пункт пропуска «Армянск» прибыл 55-летний украинец. В ходе проверки контролер усомнился в действительности предъявленного ему документа.
- В беседе мужчина путался в установочных данных, терялся, а ответы на поставленные вопросы придумывал «на ходу», - добавили в пресс-службе.
Чуть позже он признался, что он нашел российский паспорт, когда отдыхал в Севастополе. После он вклеил в чужой документ с крымской пропиской свою фотографию.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено головное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU