Украинец по поддельному паспорту попытался проехать в Крым

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-25T10:12:21+03:00

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Пограничники задержали украинца, который попытался проникнуть в Крым по поддельному паспорту. Мужчина ехал на автобусе, который следовал по маршруту «Киев-Симферополь».

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, он изготовил документ собственноручно. Который он хотел использовать для получения российского гражданства.

Сообщается, что в пункт пропуска «Армянск» прибыл 55-летний украинец. В ходе проверки контролер усомнился в действительности предъявленного ему документа.

- В беседе мужчина путался в установочных данных, терялся, а ответы на поставленные вопросы придумывал «на ходу», - добавили в пресс-службе.

Чуть позже он признался, что он нашел российский паспорт, когда отдыхал в Севастополе. После он вклеил в чужой документ с крымской пропиской свою фотографию.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено головное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU