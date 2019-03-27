2019-03-27T11:03:47+03:00
Политика

Поиск и спасение: экипажи кораблей и «Коммуны» проводят учения в Черном море

Для этого привлекли 15 судов
Александра КОРШУНОВА
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В морских полигонах экипажи судов Черноморского флота отрабатывают поисково-спасательные действия. А также учатся оказывать помощь кораблю, который получил повреждения. Это делается с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, спасатели в ходе учений должны оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и поднять их на борт спасательного судна.

Кроме этого, экипаж подводных лодок флота «Коммуна» отрабатывает взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

- Для совершенствования практических навыков спасателей на грунте, на глубине порядка 40 метров закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход и стыковку-расстыковку с ней, - добавили в Черноморском флоте.

Для этого привлекли семь специализированных водолазных судов и еще восемь из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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