Поиск и спасение: экипажи кораблей и «Коммуны» проводят учения в Черном море
В морских полигонах экипажи судов Черноморского флота отрабатывают поисково-спасательные действия. А также учатся оказывать помощь кораблю, который получил повреждения. Это делается с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, спасатели в ходе учений должны оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и поднять их на борт спасательного судна.
Кроме этого, экипаж подводных лодок флота «Коммуна» отрабатывает взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.
- Для совершенствования практических навыков спасателей на грунте, на глубине порядка 40 метров закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход и стыковку-расстыковку с ней, - добавили в Черноморском флоте.
Для этого привлекли семь специализированных водолазных судов и еще восемь из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.
ИСТОЧНИК KP.RU