Гигантский носорог и саблезубый тигр: В Крыму открылась выставка из останков животных, которые нашли в пещере «Таврида»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-27T17:32:17+03:00

Ее могут посетить все желающие

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В Симферополе, в Крымском федеральном университете, открылась выставка из останков животных, которые нашли в пещере «Таврида». На ней представлены хищные животные, млекопитающие и птицы.

Как сообщили в пресс-службе университета, минералогия пещеры также вызывает большой интерес. Посетить экспозицию могут все желающие по предварительной договоренности.

Коллекция остатков древних животных - около 200 килограммов костей.

- На сегодняшний день определено более 20 видов животных. Среди них есть такие крупные травоядные, как эласмотерий - древний гигантский носорог, слон, гигантский страус, а также хищники, которые их поедали: саблезубый тигр, древние собаки, древние медведи, - рассказал ведущий методист зоологического музея КФУ, палеонтолог Дмитрий Старцев.

Ученые КФУ хотят создать выставочный комплекс на территории, прилегающей к пещере «Таврида». Там откроют экспозицию из ископаемых остатков и проведена реконструкция внешнего вида древних животных с помощью диорам и бетонных скульптур в натуральную величину.

ИСТОЧНИК KP.RU