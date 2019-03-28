2019-03-28T09:48:42+03:00
Общество

Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда

Горожан просят не терять бдительность
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе правоохранительные органы разыскивают мошенников, которые под видом работников Пенсионного фонда, выманивают деньги у пожилых людей. Так, за прошедшую неделю, уже зафиксировали три факта мошенничества.

Как сообщил замглавы управления МВД по Симферополю Сергей Никитин, они получают доступ в квартиры пожилых людей, представляясь сотрудниками социальных служб.

- Это две женщины: 20 и 30-ти лет. Они представляются сотрудницами Пенсионного фонда либо Собеза (орган, который отвечает за сферу социального обеспечения - прим.Ред.). Они звонят предварительно по телефону, а после этого приходят под видом денежной реформы либо для получения каких-то подарков или благ, - добавил Никитин.

Он подчеркнул, что для того, чтобы проверить информацию, нужно перезвонить по справочным телефонам и проверить документы. Также нужно с осторожностью относится к звонкам и сообщениям от неизвестных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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