У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-29T09:48:56+03:00

Документов, которые бы подтвердили качество товара, у него не оказалось. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

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В Керчи у одного из предпринимателей пограничники нашли и изъяли более 15 тысяч пачек контрафактных сигарет. Их он продавал в розницу в одном из торговых павильонов города.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, сотрудники провели проверку в 2018 году. Таким образом они пресекли распространение контрафактной продукции на территории республики.

- В ходе мероприятий в торговом павильоне, используемом в качестве точки розничной торговли табачных изделий, оперативники выявили и изъяли 15 775 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками 72 торговых марок Германии, США, Белоруссии, ЛНР и ДНР общей рыночной стоимостью свыше 1 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.

Документов, которые бы подтвердили качество и безопасность товара, у предпринимателя не оказалось.

За нарушение его в марте 2019 года привлекли к административной ответственности. Предпринимателю грозит штраф и конфискация табачных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU