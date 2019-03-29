У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
В Керчи у одного из предпринимателей пограничники нашли и изъяли более 15 тысяч пачек контрафактных сигарет. Их он продавал в розницу в одном из торговых павильонов города.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, сотрудники провели проверку в 2018 году. Таким образом они пресекли распространение контрафактной продукции на территории республики.
- В ходе мероприятий в торговом павильоне, используемом в качестве точки розничной торговли табачных изделий, оперативники выявили и изъяли 15 775 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками 72 торговых марок Германии, США, Белоруссии, ЛНР и ДНР общей рыночной стоимостью свыше 1 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.
Документов, которые бы подтвердили качество и безопасность товара, у предпринимателя не оказалось.
За нарушение его в марте 2019 года привлекли к административной ответственности. Предпринимателю грозит штраф и конфискация табачных изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU