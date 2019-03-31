В Крыму придумали, как вывести из тени мини-отели
В Госсовете Крыма оговорили комплекс мер, который поможет вывести из тени небольшие отели.
Так, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил ввести нулевую налоговую ставку на пятилетний период, особые льготы со стороны контролирующих органов, а также особые полномочия для органов контроля, которые проводят проверки в домах.
Также, по словам Волченко, на региональном уровне улучшить условия для небольших отелей можно, снизив земельный налог и приняв мораторий на контроль всех лиц программы.
Глава ведомства отметил, что важно завести реестр действующих лиц проекта по легализации.
В свою очередь руководитель профильного комитета Госссовета Алексей Черняк выразил мнение, что проблема введения малых отелей из тени актуальна не только для Крыма, но и для российского туризма, и предложил вынести предложения, сделанные на заседании, на рассмотрение коллег из других регионов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU