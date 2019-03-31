2019-03-31T11:20:14+03:00
Общество

В Крыму придумали, как вывести из тени мини-отели

Санатории и пансионаты могут освободить от уплаты налогов
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Госсовете Крыма оговорили комплекс мер, который поможет вывести из тени небольшие отели.

Так, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил ввести нулевую налоговую ставку на пятилетний период, особые льготы со стороны контролирующих органов, а также особые полномочия для органов контроля, которые проводят проверки в домах.

Также, по словам Волченко, на региональном уровне улучшить условия для небольших отелей можно, снизив земельный налог и приняв мораторий на контроль всех лиц программы.

Глава ведомства отметил, что важно завести реестр действующих лиц проекта по легализации.

В свою очередь руководитель профильного комитета Госссовета Алексей Черняк выразил мнение, что проблема введения малых отелей из тени актуальна не только для Крыма, но и для российского туризма, и предложил вынести предложения, сделанные на заседании, на рассмотрение коллег из других регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Феодосии столкнулись две легковушки, водителя зажало в машине
Погода в Крыму на 31 марта: до +14 градусов и облачно
В Крыму рейсовые автобусы могут пустить в объезд новой трассы «Таврида»
Житель Сак задолжал почти 4 миллиона рублей алиментов своей дочери
140 тонн продукции: В Симферополе прошла сельскохозяйственная ярмарка
В Никитском ботаническом саду 10 апреля откроется Парад тюльпанов
Жителю Симферополя грозит 7 лет тюрьмы за воровство конфет
В Ленинском районе грузовик «придавил» легковушку
Облачно, тепло и без осадков: Погода в Крыму на 30 марта
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку