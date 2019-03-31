В Крыму придумали, как вывести из тени мини-отели

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-31T11:20:14+03:00

Санатории и пансионаты могут освободить от уплаты налогов

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В Госсовете Крыма оговорили комплекс мер, который поможет вывести из тени небольшие отели.

Так, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предложил ввести нулевую налоговую ставку на пятилетний период, особые льготы со стороны контролирующих органов, а также особые полномочия для органов контроля, которые проводят проверки в домах.

Также, по словам Волченко, на региональном уровне улучшить условия для небольших отелей можно, снизив земельный налог и приняв мораторий на контроль всех лиц программы.

Глава ведомства отметил, что важно завести реестр действующих лиц проекта по легализации.

В свою очередь руководитель профильного комитета Госссовета Алексей Черняк выразил мнение, что проблема введения малых отелей из тени актуальна не только для Крыма, но и для российского туризма, и предложил вынести предложения, сделанные на заседании, на рассмотрение коллег из других регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU