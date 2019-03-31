2019-03-31T12:12:13+03:00
Происшествия

В Феодосии столкнулись две легковушки, водителя зажало в машине

ДТП случилось около 10 часов вечера
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Феодосии в районе Керченского шоссе 30 марта произошло ДТП - столкнулись легковые машины Daewoo Lanos и Škoda Octavia. Около 10 часов вечера на место вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

К месту происшествия выехала дежурная смена специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 ед. техники, совместно со специалистами ГУ МЧС России по РК, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.

28-летнего водителя Daewoo Lanos пришлось вырезать из автомобиля с помощью гидравлического оборудования. Его передали медикам для госпитализации. Также сотрудники МЧС приняли противопожарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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