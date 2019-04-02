2019-04-02T16:59:39+03:00
Происшествия

Феодосийских чиновников подозревают в получении взятки в 2,5 тысячи долларов

Возбуждено уголовное дело
Александра КОРШУНОВА
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Предварительное следствие продолжаетсяПредварительное следствие продолжаетсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Сотрудников администрации Феодосии подозревают в получении взятки в размере 2,5 тысячи долларов. Эти деньги они получали за незаконное продление аренды земельного участка.

Как сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следкома РФ по Республике Крым, уже возбуждено ряд коррупционных уголовных дел.

В их совершении подозревают депутата, сотрудника Феодосийского совета и замначальника департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества администрации города.

- По данным следствия, в марте 2019 года оно получили от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 2 500 $ за незаконные действия в виде продления срока аренды земельного участка, - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников МВД по Республике Крым.

В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения.

- Уголовные дела соединены в одно производство. Предварительное следствие продолжается, - отметили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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