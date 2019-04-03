Пограничники задержали украинца, который второй раз попытался незаконно попасть в Крым

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-03T12:51:43+03:00

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Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который попытался попасть в Крым в обход пункта пропуска.

Его "засекла" автоматизированная система контроля в тот момент, когда мужчина беспрепятственно пересек украинскую границу далеко за пределами КПП и двигался в сторону полуострова.

Тревожная группа перехватила украинца. Документов при нем не было, представился жителем Херсонской области 1983 года рождения. Личность задержанного позднее подтвердили и выяснили, что это уже не первая его попытка "прорваться" на полуостров.

- Ранее данный гражданин предпринимал попытки проехать на российскую территорию через один из пунктов пропуска, однако не был пропущен за нарушение миграционного законодательства, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым. - В ходе опроса мужчина пояснил, что, несмотря на объявленный ему запрет на въезд в РФ, он все-таки решил "попытать счастья" и во что бы то ни стало попасть в Крым.

По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322 УК РФ). Жителя Херсонской области Украины заключили под стражу.

Как сообщалось, за пять лет крымские пограничники задержали 160 нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU