2019-04-06T12:12:24+03:00
Общество

Часть Евпатории до вечера 6 апреля осталась без воды

Подачу живительной влаги возобновят к 17.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе.Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Часть жителей Евпатории в выходной день остались без воды. 6 апреля водоснабжение прекратили по следующим адресам:

- проезд Советский, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

- ул. Полупанова, 54, 54-а, 56, 58, 60, 62;

- ул. Советская, 5-а;

- ул. Некрасова, 87.

- Ограничения связаны с ремонтными работами на водопроводе. Приносим извинения за временные неудобства, - сказали в Единой дежурно-диспетчерской службе Евпатории.

Воду планируют вернуть в дома к 17.00.

Напомним, работы по замене напорного коллектора в Саки выполнены на 80%. В середине апреля запланирована переврезка нового коллектора, протяженность которого полкилометра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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