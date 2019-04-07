2019-04-07T13:29:26+03:00
Общество

Аграриям разрешили брать воду из Северо-Крымского канала

Фермеры будут использовать ее для орошения
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Запасов питьевой воды хватит на весь курортный сезон.Запасов питьевой воды хватит на весь курортный сезон.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Аграриям разрешили использовать для орошения воду из Северо-Крымского канала. Такое решение было принято в связи с тем, что на полуострове появился запас живительной влаги.

Белогорское водохранилище заполнено на 81%, Тайганское на 99,8%. Воду из них перебрасывают в Северо-Крымский канал для заполнения питьевых водохранилищ на востоке Крыма.

- Принято решение о согласовании заявок, поступивших от сельхозпроизводителей на забор воды в 2019 году из Северо-Крымского канала и из реки Биюк-Карасу для целей орошения и заключения договоров на оказание услуг по подаче воды на орошение между филиалами «Крыммелиоводхоз» и сельхозпроизводителями в установленном законодательством порядке, - сообщили в пресс-службе Госкомводхоза РК.

В ведомстве отметили, что запасов воды в водохранилищах (без учета притоков) достаточно для водоснабжения населения в течение курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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