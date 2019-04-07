В Севастополе возле здания администрации украли «свет»
Мужчина выкрутил с уличных фонарей все лампочки
Ущерб составил 35 тысяч рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Балаклавском районе Севастополя прохожий обесточил чиновников. Возле здания администрации Орлиновского муниципалитета мужчина выкрутил с уличных фонарей светодиодные лампочки.
Сумма причиненного чиновникам ущерба составила 35 тысяч рублей.
- Личность злоумышленника установлена, им оказался 23-летний житель города. Он задержан, - сообщает управление МВД России по Севастополю. - Похищенное имущество подозреваемый намеревался продать, но не успел.
Севастопольцу грозит лишние свободы до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU