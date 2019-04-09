Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-09T14:51:51+03:00

Заявил, что растил на огороде только для себя

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Полицейские обнаружили у 35-летнего симферопольца крупную партию марихуаны.

Во время обыска у него изъяли аж 5 полимерных пакетов и 27 бумажных свертков с "веществом растительного происхождения". Позднее криминалистическая экспертиза подтвердила, что это - мариухана общим весом 438 граммов. Действующее законодательство такой объем считает крупным.

Кроме того, у мужчины нашли две пары электронных весов.

- Со слов задержанного, изъятое вещество он вырастил на огороде для собственного использования, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Симферополю.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконные производство и сбыт психотропных веществ" (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1УК РФ).

Суда симферополец будет ожидать под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от семи с половиной лет до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU