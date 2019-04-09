2019-04-09T14:51:51+03:00
Происшествия

Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны

Заявил, что растил на огороде только для себя
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Огородника" с марихуаной задержала полиция"Огородника" с марихуаной задержала полицияФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Полицейские обнаружили у 35-летнего симферопольца крупную партию марихуаны.

Во время обыска у него изъяли аж 5 полимерных пакетов и 27 бумажных свертков с "веществом растительного происхождения". Позднее криминалистическая экспертиза подтвердила, что это - мариухана общим весом 438 граммов. Действующее законодательство такой объем считает крупным.

Кроме того, у мужчины нашли две пары электронных весов.

- Со слов задержанного, изъятое вещество он вырастил на огороде для собственного использования, - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Симферополю.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконные производство и сбыт психотропных веществ" (ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1УК РФ).

Суда симферополец будет ожидать под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от семи с половиной лет до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 50 спортсменов переплывут через Керченский пролив
В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге