2019-04-09T15:07:28+03:00
Общество

Больше 50 спортсменов переплывут через Керченский пролив

Им предстоит преодолеть 5,5 километра
Надежда ДАЦЮК
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Спортсмены будут плыть небольшими группами. Фото предоставлено организаторамиСпортсмены будут плыть небольшими группами. Фото предоставлено организаторами
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1 июня 60 российских и зарубежных спортсменов переплывут Керченский пролив. Как сообщили в пресс-службе организатора мероприятия X-Waters Swim Beyond, пловцам предстоит преодолеть 5,5 километра.

- К участию в котором допускаются только опытные атлеты, на этот раз станет самым массовым в истории акватории пролива. Участники должны быть способны поддерживать в открытой воде темп не меньше 25 мин/км и иметь опыт успешного финиша на дистанции не меньше пяти километров, - уточнили организаторы.

Участников, которые не выдержат темп, поднимут на лодки до конца заплыва.

Сейчас на мероприятие зарегистрировались 50 спортсменов из России, а также из Испании и Великобритании.

Отмечается, что атлеты стартуют от Тамани и проплывут до крепости Ени-Кале.

Во время заплыва движение судов не будет ограничено, плыть предстоит малыми группами по 3-5 человек с направляющей лодкой для каждой группы, за безопасностью будет наблюдать МЧС. Во время прохождения судов группы будут останавливаться.

Также организаторы предупредили, что заплыв через Керченский пролив – одна из самых сложных трасс для заплыва:

- Будьте готовы, что 5 км в Керчи вы будете плыть в полтора-два раза дольше, чем в бассейне или стоячей воде. Отличительные особенности пролива - мощные течения, которые меняются ежедневно и могут быть направлены в разные стороны, а также волны и сильные ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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