В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-10T09:52:48+03:00

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В Симферополе полиция задержала мошенницу, которая неоднократно сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат.

40-летняя жительница Краснодарского края сняла в крымской столице две квартиры посуточно и разместила в интернете объявления: сдаю на длительный срок, со скидкой!

Желающие снять жилье подешевле, конечно же, быстро нашлись. Приехали, осмотрели квартиры (те самые, которые мошенница сняла посуточно) и подписали недействительные договора на аренду, отдав женщине предоплату за два месяца вперед.

Получив денежки (30 и 40 тысяч рублей за каждую из квартир), дама телефон отключила и перестала выходить с "клиентами" на связь.

Обманутые граждане обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска нашли мошенницу.

- Задержанная дала признательные показания в совершении данных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - На сегодня сотрудниками полиции доказана причастность задержанной гражданки к совершению пяти аналогичных преступлений в Севастополе и Керчи.

Ранее женщина никогда к ответственности не привлекалась.

Полиция возбудила уголовные дела по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст.159 УК РФ).

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ей в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU