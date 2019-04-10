2019-04-10T09:52:48+03:00
Происшествия

В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат

Собрав денежки с "клиентов", мошенница исчезала
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Симферополе полиция задержала мошенницу, которая неоднократно сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат.

40-летняя жительница Краснодарского края сняла в крымской столице две квартиры посуточно и разместила в интернете объявления: сдаю на длительный срок, со скидкой!

Желающие снять жилье подешевле, конечно же, быстро нашлись. Приехали, осмотрели квартиры (те самые, которые мошенница сняла посуточно) и подписали недействительные договора на аренду, отдав женщине предоплату за два месяца вперед.

Получив денежки (30 и 40 тысяч рублей за каждую из квартир), дама телефон отключила и перестала выходить с "клиентами" на связь.

Обманутые граждане обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска нашли мошенницу.

- Задержанная дала признательные показания в совершении данных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - На сегодня сотрудниками полиции доказана причастность задержанной гражданки к совершению пяти аналогичных преступлений в Севастополе и Керчи.

Ранее женщина никогда к ответственности не привлекалась.

Полиция возбудила уголовные дела по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст.159 УК РФ).

Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ей в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак
В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
На севере Крыма накрыли наркопритон
В Симферополе батареи стали холодными
В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО
Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в топ самых популярных городов на майские праздники
Самолеты из Крыма в Ростов будут летать каждый день
В Крыму признали вне закона овцеферму в природном парке «Тарханкутский»
Больше 50 спортсменов переплывут через Керченский пролив
Симферополец может сесть на 15 лет из-за крупной партии марихуаны
В Севастополе экс-капитана морского судна осудили за выдачу фальшивого документа
Под Феодосией взорвали 500-килограммовую авиабомбу
В Симферополе временно погас Вечный огонь
В Ленинском районе Крыма столкнулись «КамАЗ» и две легковушки
В Крыму 30 самолетов и вертолетов Морской авиации подняли по учебной тревоге
В Крыму 700 танкистов и артиллеристов ЧФ провели стрельбы на Опуке
В Крыму и Севастополе за неделю 13 человек заболели корью
Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь
Погода в Крыму на 9 апреля: без осадков и тепло до +19
Пассажир рейса Симферополь-Москва, из-за которого самолет вернули аэропорт, чувствует себя хорошо
В Ялте прокуратура проверит подрывших склон строителей
Волонтеры привели в порядок 47 памятников Великой Отечественной войны
У жителя Крыма нашли 100-летней давности наган
В Крыму Daewoo Matis упал с трассы на виноградники
По трассе «Таврида» на роликовых коньках: крымские роллеры поучаствовали в забеге