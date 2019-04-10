В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат
В Симферополе полиция задержала мошенницу, которая неоднократно сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат.
40-летняя жительница Краснодарского края сняла в крымской столице две квартиры посуточно и разместила в интернете объявления: сдаю на длительный срок, со скидкой!
Желающие снять жилье подешевле, конечно же, быстро нашлись. Приехали, осмотрели квартиры (те самые, которые мошенница сняла посуточно) и подписали недействительные договора на аренду, отдав женщине предоплату за два месяца вперед.
Получив денежки (30 и 40 тысяч рублей за каждую из квартир), дама телефон отключила и перестала выходить с "клиентами" на связь.
Обманутые граждане обратились в полицию. Оперативники уголовного розыска нашли мошенницу.
- Задержанная дала признательные показания в совершении данных преступлений, - рассказали в пресс-службе МВД по РК. - На сегодня сотрудниками полиции доказана причастность задержанной гражданки к совершению пяти аналогичных преступлений в Севастополе и Керчи.
Ранее женщина никогда к ответственности не привлекалась.
Полиция возбудила уголовные дела по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст.159 УК РФ).
Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал ей в качестве меры пресечения подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU