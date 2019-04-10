В Симферополе батареи стали холодными

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-10T10:01:23+03:00

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В многоквартирных домах Симферополя и социальных объектах завершился отопительный сезон.

- Сегодня в 8 утра отключили отопление по всему городу. У нас завершился отопительный сезон, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко во время оперативно-хозяйственного совещания.

Батареи в домах симферопольцев потеплели с 26 октября прошлого года.

Напомним, ранее жители крымской столицы жаловались, что у них в квартирах стало слишком жарко. В последнее время среднесуточная температура воздуха в Крыму составляет больше +8 градусов. Днем столбики термометров показывают до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU