В Симферополе батареи стали холодными
В крымской столице завершился отопительный сезон
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В многоквартирных домах Симферополя и социальных объектах завершился отопительный сезон.
- Сегодня в 8 утра отключили отопление по всему городу. У нас завершился отопительный сезон, - сообщила глава администрации Симферополя Наталья Маленко во время оперативно-хозяйственного совещания.
Батареи в домах симферопольцев потеплели с 26 октября прошлого года.
Напомним, ранее жители крымской столицы жаловались, что у них в квартирах стало слишком жарко. В последнее время среднесуточная температура воздуха в Крыму составляет больше +8 градусов. Днем столбики термометров показывают до +25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU