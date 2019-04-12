Погода в Крыму 12 апреля: днем до +18, местами дожди

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-12T09:35:32+03:00

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В Крыму погода 12 апреля будет дождливой. Осадки задержатся на полуострове до начала новой рабочей неделе.

- В ближайшие трое суток сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем 12 апреля местами сильные с грозами. Ветер западный умеренный. Дневные температуры воздуха составят +13…+18, ночные +5…+10, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе и Керчи в пятницу облачно с прояснениями. Утром дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.

На ЮБК ночью небольшой дождь; днем дожди, местами сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.

ИСТОЧНИК KP.RU