2019-04-12T09:35:32+03:00
Общество

Погода в Крыму 12 апреля: днем до +18, местами дожди

Осадки ожидаются в течение трех дней
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Местами пройдут дожди с грозами.Местами пройдут дожди с грозами.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму погода 12 апреля будет дождливой. Осадки задержатся на полуострове до начала новой рабочей неделе.

- В ближайшие трое суток сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем 12 апреля местами сильные с грозами. Ветер западный умеренный. Дневные температуры воздуха составят +13…+18, ночные +5…+10, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе и Керчи в пятницу облачно с прояснениями. Утром дождь, днем небольшой дождь. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.

На ЮБК ночью небольшой дождь; днем дожди, местами сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе 17 и 18 апреля ограничат движение транспорта
В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»
Симферополь «застыл» в километровых пробках
В Керчи изъяли контрафактный табак
ФНС ищет в Крыму украинцев, которые не хотят платить налоги
Льгот - на миллиарды, а рабочих мест нет: Часть резидентов СЭЗ не выполняет обязательства
В Крыму на въездах в поселки Большой Ялты установят стелы
В Крыму за три месяца на пожарах погибло 33 человека
Черноморский флот провел учения по нанесению ракетного удара
В Крыму на два дня объявили экстренное штормовое предупреждение
Семь крымчан с начала года заболели клещевым боррелиозом
В Симферополе 13 апреля перекроют движение
Споем «Смуглянку» и «Катюшу»: В аэропорту «Симферополь» пройдет флешмоб
В Крыму нашли арсенал боеприпасов: 41 мину, 8 снарядов и 6 ручных гранат
Погода в Крыму на 11 апреля: днем до +18, дожди и грозы
На трассе Феодосия - Керчь рейсовый автобус съехал в овраг, есть погибший
Симферополь заказал новую технику для ремонта дорог
Житель Крыма отдал за «белый билет» мошеннику 75 тысяч рублей
Аксенов пообещал устроить административный террор на следующей неделе
Легковушка зависла над обрывом на дороге Феодосия - Судак
В Красноперекопском районе "черные археологи" раскопали два кургана
На севере Крыма накрыли наркопритон
В Симферополе батареи стали холодными
В Симферополе женщина сдавала в аренду квартиры, которые ей не принадлежат
В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО
Погода в Крыму 10 апреля: Пасмурно и дожди